Calciomercato Milan – Donnarumma: è sfida tra Psg, Real Madrid e Juve

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Repubblica, il Milan deve cercare di risolvere la questione relativa al rinnovo di Donnarumma. L’estremo difensore rossonero, infatti, ha un contratto in scadenza nel 2021, e in più ci sono tante squadre di alto livello interessate a lui. Stando a quanto scritto dal quotidiano questa mattina, su Donnarumma ci sarebbero Psg, Real Madrid e Juventus, pronte ad affondare il colpo nelle prossime settimane. Intanto ci potrebbe essere una novità molto importante su Juventus-Milan, semifinale di Coppa Italia, continua a leggere >>>

