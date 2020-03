Milan-Genoa, Pioli: “Vogliamo dare svago ai tifosi in un momento difficile”

ULTIME MILAN – L’allenatore rossonero, Stefano Pioli, ha parlato a DAZN a pochi minuti da Milan-Genoa, recupero della 26^ giornata di Serie A a San Siro. Queste le dichiarazioni di Pioli: “Fino a stamattia a mezzogiorno ci siamo preparati bene, poi abbiamo visto cosa succedeva a Parma, ma ci hanno comunicato che si gioca e siamo pronti. È chiaro che a Milanello abbiamo lavorato bene, rimanendo concentrati. Poi non siamo in un’oasi, siamo coinvolti e sappiamo che viviamo un momento particolare. Abbiamo una responsabilità in più. Dando svago e facendo il nostro dovere”.

