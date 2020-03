Milan-Genoa, le formazioni ufficiali: le scelte di Pioli e Nicola

NEWS MILAN – Quasi tutto pronto, in un ‘San Siro‘ deserto, per Milan-Genoa, recupero della 26^ giornata di Serie A in programma alle ore 15:00. I tecnici delle due squadre, Stefano Pioli e Davide Nicola, hanno da poco comunicato le formazioni ufficiali con cui scenderanno in campo i due schieramenti. Vediamole insieme!

MILAN (4-2-3-1): Begović; Conti, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Castillejo, Çalhanoglu; Rebić; Ibrahimovic. A disposizione: A. Donnarumma, Soncin, Calabria, Musacchio, Laxalt, Saelemaekers, Brescianini, Biglia, Bonaventura, Paquetá, R. Leão. Allenatore: Pioli.

GENOA (3-5-2): Perin; Romero, Soumaoro, Masiello; Biraschi, Behrami, Schöne, Cassata, Criscito; Pandev, Sanabria. A disposizione: Ichazo, Marchetti, C. Zapata, Barreca, Ankersen, Sturaro, Jagiello, Eriksson, I. Falque, Destro, Favilli, Pinamonti. Allenatore: Nicola.

L’ormai ex Chief Football Officer del Milan, il croato Zvonimir Boban, ha sparato a zero, intanto, in un’intervista pubblicata da ‘Il Giornale‘ oggi in edicola. Per le sue importanti dichiarazioni, continua a leggere >>>

