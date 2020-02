Milan-Genoa, Pioli parlerà domani a Milan TV: ecco l’orario

VERSO MILAN-GENOA – Stefano Pioli non parlerà domani in conferenza stampa a Milanello in vista di Milan-Genoa a causa dell’emergenza legata al Coronavirus (qui il comunicato). Il tecnico rossonero rilascerà solo un’intervista a Milan TV, che verrà trasmessa in diretta alle ore 12.00. Per quanto riguarda la formazione, il tecnico emiliano ha un dubbio importante sulla fascia destra: Conti o Calabria? Ecco le ultime>>>

