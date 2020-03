Milan-Genoa, Pioli non parlerà in conferenza stampa: ecco il motivo

NEWS MILAN – La conferenza stampa di mister Stefano Pioli in programma inizialmente per domani a Milanello non si terrà: ecco il comunicato rossonero.

"In ottemperanza alle misure adottate da governo e Regione Lombardia per l'emergenza Coronavirus, AC Milan comunica che domani, sabato 29 febbraio, non si terrà la conferenza stampa del tecnico Stefano Pioli. In alternativa, Milan TV realizzerà alle ore 12.00 un'intervista con l'allenatore del Milan che sarà trasmessa in diretta sulla nostra App e sul canale tematico rossonero".

