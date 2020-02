Coronavirus – Yonghong Li: “Triste per Milano: sono con te”

ULTIME NEWS – L’ex presidente del Milan Yonghong Li ha rilasciato un bel messaggio su Twitter all’indirizzo di Milano colpito in questi giorni dal Coronavirus. “I miei pensieri sono con te, Italia. Mi rattrista vedere la sofferenza di Milano e della più ampia comunità italiana durante questo focolaio di Coronavirus. Milano per molti versi era una casa lontano da casa. I fan e la comunità locale mi hanno mostrato tanta gentilezza. Da quello che ho visto mentre ero lì, so che il popolo italiano ha la forza, la resilienza e la saggezza per superare questa nuova minaccia. Voglio anche elogiare il coraggio dei servizi amministrativi e della salute italiani”, le parole dell’imprenditore cinese.

Intanto, anche la gara di Coppa Italia di mercoledì 5 marzo potrebbe giocarsi a porte chiuse>>>

