Milan-Genoa, le probabili formazioni: Conti favorito su Calabria

VERSO MILAN-GENOA – In vista della gara di domenica alle 12.30 contro il Genoa, il tecnico del Milan Stefano Pioli pare sia orientato a confermare Andrea Conti come terzino destro. Il laterale di Lecco si è ben comportato contro la Fiorentina e anche contro la squadra di Nicola potrebbe essere preferito a Davide Calabria. Il classe ’96 ha giocato contro la Juventus in Coppa Italia e contro il Torino in campionato, complice in entrambi i match della squalifica del compagno di reparto. I due terzini sono molto amici fuori dal campo, ma il loro sembra un duello destinato a durare: continua a leggere>>>

