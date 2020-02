Conti-Calabria, amici contro: ne resterà soltanto uno

NEWS MILAN – Domenica, alle ore 12:30, si giocherà a ‘San Siro‘ Milan-Genoa, ‘lunch match‘ della 26^ giornata di Serie A. Gara importante, per i rossoneri, che dovranno tornare alla vittoria, contro una squadra in piena corsa per la salvezza, anche per cancellare la beffa di Firenze, dove è arrivato soltanto un pareggio (con annesse polemiche per le decisioni arbitrali di Gianpaolo Calvarese).

Sul versante destro della difesa a 4 del Diavolo, ormai, il ballottaggio è sempre il solito: giocherà Andrea Conti o Davide Calabria? Il favorito sembra essere il numero 12 originario di Lecco, ma, fino all’ultimo, il tecnico rossonero Stefano Pioli terrà tutti sulle spine anche perché, va ricordato, mercoledì sera il Milan sarà di scena all’Allianz Stadium per la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus e, pertanto, potrebbe far giocare una gara ad uno ed una gara all’altro.

Finora, in stagione, Conti e Calabria i quali, fuori dal campo, sono grandissimi amici, si sono alternati nel ruolo di terzino titolare: 17 partite, tra Serie A e TIM Cup, per Conti, che somma 1.368 minuti sul rettangolo di gioco; 16 partite, nelle medesime competizioni, per Calabria, che, di minuti sul prato verde, ne ha accumulati invece 1.182. Un conteggio quasi perfetto, che dà il senso di come, numeri alla mano, il Milan non riesca ancora a scegliere su chi puntare, concretamente, per il presente e per il futuro.

Avere due terzini di ruolo che forniscono un rendimento costante ed una discreta affidabilità (spesso, entrambi, sono però soggetti ad errori che costano cari) è certamente un bene, ma considerando come siano ormai in piena maturazione (26 anni Conti, 24 Calabria), prima o poi il Diavolo dovrà capire su chi poter investire e, magari, privarsi dell’altro, anche perché, in una sessione estiva di calciomercato che sarà limitata dai paletti del Fair Play Finanziario UEFA, e con un bilancio da risanare, la cessione di uno dei due ‘doppioni’ potrebbe essere ben attutita.

L’equilibrio tra i due, ora, è praticamente totale: 14 volte è partito Conti da titolare, 12 volte Calabria, sintomo, evidente, di come Pioli stia ancora cercando la giusta quadra. Logica vorrebbe che, probabilmente, a fine stagione parta il numero 2 nativo di Brescia, per una duplice motivazione. La prima: essendo cresciuto nel vivaio, dalla sua partenza il club di Via Aldo Rossi ne ricaverebbe una plusvalenza totale, nell’ordine di 12-15 milioni di euro.

La seconda, di natura squisitamente più tattica: a differenza di Calabria, che si disimpegna bene quasi solo da terzino, Conti può anche giocare alto a centrocampo nel 3-5-2 e si è dimostrato anche bravo a giocare da ‘terzo centrale’ quando, in fase di impostazione, il Milan di Pioli utilizza la difesa a 3. Partito, dunque, il rush finale della competizione tra i due grandi amici: tra Conti e Calabria, alla fine, ne resterà soltanto uno.

Chi rimarrà al Milan, poi, potrà essere affiancato, nella prossima stagione, da un terzino in grado di giocare su ambedue le fasce. Per scoprire di chi si tratta, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android