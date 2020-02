Calciomercato Milan – Duello con la Roma per Toljan del Sassuolo

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato si preannuncia un duello tra Milan e Roma, entrambe sulle tracce di Jeremy Toljan.

Toljan, classe 1995, tedesco di Stoccarda, è di proprietà del Borussia Dortmund, club con cui è sotto contratto fino al 30 giugno 2022, ma, attualmente, gioca nella Serie A italiana, in prestito, nella fila del Sassuolo di Roberto De Zerbi.

Le prestazioni di Toljan, 23 gare ed una rete all’attivo finora tra campionato e Coppa Italia, dunque, non sarebbero passate inosservate alle dirigenze di Milan e Roma, che cercano, per il 2020-2021, un rinforzo sulle fasce in difesa. Il giocatore, ex Hoffenheim, è in grado di giocare sia da terzino destro sia da terzino sinistro.

Per far sì, però, che un’eventuale trattativa tra Sassuolo e Milan o Roma parta per Toljan, prima il club neroverde dovrà riscattare il cartellino del calciatore dalla società della Ruhr-Westfalia: nel suo contratto, infatti, è previsto un diritto di riscatto, esercitabile a fine stagione, per circa 5 milioni di euro.

Cosa succederà, invece, a Gianluigi 'Gigio' Donnarumma? Il rinnovo, ad oggi, sembra ipotesi complicata e ben tre club europei spingono per averlo.

