Pioli, chiamatelo ‘potenziatore’: il tecnico ha valorizzato i giovani del Milan

NEWS MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, si sofferma su Stefano Pioli. L’allenatore, nel giorno della sua presentazione, è stato definito un “normalizzatore”, ma in realtà è più corretto chiamarlo “potenziatore”. Certo, l’arrivo di Ibrahimovic è stato molto importante, ma sono innegabili i miglioramenti portati dall’ex Fiorentina, sia dal punto di vista collettivo e sia da quello individuale.

Rebic, ad esempio, è completamente esploso, Theo Hernandez si sta confermando su alti livelli, e in più c’è stata una crescita esponenziale da parte di Ismael Bennacer e Samu Castillejo. Da non sottovalutare neanche Calhanoglu, che sembra aver trovato la sua dimensione come trequartista nel 4-2-3-1 ideato dal tecnico dopo l’arrivo di Ibrahimovic. Insomma, i miglioramenti sono sotto gli occhi di tutti, ma Pioli è convinto di poter fare un ulteriore salto di qualità, con la squadra che deve avere un andamento costante per tutti i novanta minuti.

Pioli dunque ha raggiunto uno degli obiettivi della società, cioè quello di valorizzazione i vari giovani presenti in rosa, ma la sua conferma al momento è un rebus. Il punto, come noto, verrà fatto a fine stagione, ma chissà che l'allenatore non venga confermato, visto appunto i miglioramenti riscontrati dagli addetti ai lavori e soprattutto dalla dirigenza rossonera. Certo, almeno l'Europa League deve essere centrata, altrimenti la conferma diventerebbe molto complicata: un nuovo anno senza Europa non farebbe bene a nessuno, e dunque Pioli cercherà di strappare la conferma nelle ultime partite rimaste di questa stagione.

