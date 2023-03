Milan, le dieci partite più viste secondo Dazn: al primo posto il derby di ritorno

Dazn ha comunicato quali sono state le partite di campionato del Milan più seguite fino a questo momento. In attesa di trasmettere Milan-Salernitana, gara in programma lunedì sera alle 20.45, la partita del Milan più seguita dai fruitori dell'emittente televisiva in streaming è quella contro l'Inter nel derby di ritorno di febbraio. Chiudono il podio i match contro la Roma al secondo posto e quello contro il Napoli al terzo.