Calciomercato Milan – Torna in auge il nome di un vecchio obiettivo | News

Nonostante manchino ancora diversi mesi dall'inizio del mercato estivo, il Milan pensa ad alcuni calciatori che possano fare al caso proprio in vista della prossima stagione. Soprattutto pensa al centrocampo, reparto che vedrà la partenza di Bakayoko in estate, così come non è da escludere la partenza di altri calciatori che stanno trovando poco spazio (Adli?). Nonostante ciò, i rossoneri sono sempre a caccia di giovani talenti da acquistare, far crescere e diventare importanti per il Diavolo. I colleghi di 'calciomercato.com' hanno parlato di un calciatore che era già stato contattato in passato proprio dal Milan, così come anche dalla Juventus e dalla Fiorentina. E non stupirebbe se il Diavolo dovesse tornare all'assalto, un po' come successe con Thiaw, il quale era stato contattato nel gennaio del 2022 per poi essere acquistato qualche mese più tardi.