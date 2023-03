Calciomercato Milan – Obiettivo Scamacca? Il retroscena dell’ex agente

Calciomercato Milan, il retroscena su Scamacca

Come riportato da calciomercato.com, nella lista del Milan, per il centravanti del futuro ci sarebbero Retegui e Okafor. I rossoneri sarebbero anche alla ricerca di Gianluca Scamacca, che avrebbero cercato due anni fa, con la possibilità di comprarlo per 25 milioni. Ora, per portarlo via dal West Ham, servirebbero 40/45 milioni. Quindi, al momento, resta una pista difficile. Il suo ex agente, si legge, ha svelato un retroscena sulla Juventus e Scamacca, che erano, sue parole, molto vicini, tanto che sarebbe mancata solamente la firma. Per i rossoneri, quindi, potrebbe essere difficile portare a Milano il bomber italiano nel prossimo calciomercato. Retegui chiamata da Mancini, il bomber è seguito dal Milan