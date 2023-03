Retegui, chiamata da Mancini: il bomber è seguito dal Milan

L'attaccante del Boca, Retegui, in prestito al Tigre, entra nel giro delle convocazioni di Mancini. Il bomber piace anche al Milan. Ne parla l'edizione odierna di Tuttosport. Mateo Retegui, si legge, attaccante del Boca Juniors in prestito nel Tigre, sarà convocato dal ct Roberto Mancini per le sfide con Inghilterra e Malta valide per le Qualificazioni a Euro 2024.