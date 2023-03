Calciomercato Milan – Per l’attacco si valuta Balogun

Calciomercato Milan, per l'attacco piace Balogun

Tra i nomi valutati dal Milan, si legge, ci sarebbe quello di Folarin Balogun, classe 2001 dell’Arsenal in prestito al Reims. I rossoneri potrebbero investire sul centravanti Il 21enne in prestito in Ligue 1 che costa almeno 20 milioni. A fine stagione Balogun rientrerà all’Arsenal, dove troverà una concorrenza agguerrita: da Martinelli a Saka, da Trossard allo stesso Gabriel Jesus. E questo può diventare un vantaggio per il Milan, che invece ha bisogno di una prima punta. La valutazione dell’Arsenal, club che i suoi gioielli se li fa pagare senza sconti: oggi siamo sui 20-25 milioni ma da qui a giugno il prezzo potrebbe salire. Per la fascia resterebbe sempre vivo l’interesse per il cileno Osorio, già trattato anche a gennaio. Calciomercato Milan – Colpo per il futuro: occhi su un talento della Premier