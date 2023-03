Calciomercato Milan – Colpo per il futuro: occhi su un talento della Premier

Il Milan ha concluso il calciomercato invernale senza colpi importanti in entrata. Per questo, dalla sessione estiva, potrebbero arrivare vari cambiamenti. La dirigenza formata da Paolo Maldini e Frederic Massara, potrebbe già essere al lavoro, alla ricerca dei giusti profili da inserire nella rosa del Milan. Il lavoro non è semplice, ma i rossoneri avranno bisogno dei giusti giocatori per continuare a crescere e migliorare e cercare di alzare sempre di più il livello, intanto i rossoneri hanno perso una partita importante.