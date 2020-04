Milan, contattato Marcelino: la folle richiesta del tecnico spagnolo

NEWS MILAN – Secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, negli scorsi mesi il Milan avrebbe contattato anche Marcelino, ex allenatore del Valencia oggi senza squadra. Per la rosea, però, la richiesta dell’allenatore spagnolo sarebbe stata quella di un budget piuttosto alto, per cambiare addirittura 15 giocatori. Una proposta che avrebbe spinto il club a mettere da parte la sua candidatura.

Anche Ralf Rangnick, per il quotidiano milanese, pare aver richiesto un budget importante che il fondo Elliott non sarebbe disposto a garantire. Per questo motivo sarebbero in rialzo le quotazioni di Stefano Pioli circa una sua conferma anche per il prossimo anno. Il tecnico emiliano può contare anche sul “voto” di Ibrahimovic: CONTINUA A LEGGERE>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓