Milan, si complica l’arrivo di Rangnick: ecco il motivo

NEWS MILAN – Secondo quanto riportato dalla Gazzetta questa mattina, si sarebbe complicato l’arrivo di Ralf Rangnick al Milan per la prossima stagione. Il motivo sarebbe da ricercare nel tipo di budget economico che avrebbe richiesto il dirigente tedesco per ricostruire la rosa, non all’altezza della cifra che Elliott vorrebbe mettere a disposizione per la prossima stagione.

Eppure, secondo fonti tedesche, Rangnick starebbe studiando l’italiano (addirittura 6 ore al giorno), per non farsi trovare impreparato al suo arrivo. Pareri contrastanti e secondo la rosea le quotazioni di Pioli sarebbero in forte ascesa. Anche Christian Falk, giornalista della BILD, ha detto la sua sul futuro di Rangnick: continua a leggere>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓