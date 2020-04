Il “Professore” Rangnick non ha perso tempo: studio e organizzazione

NEWS MILAN – In Germania lo chiamano “Der Professor”, per la sua passione per i libri e la continua ricerca del calcio totale. Ralf Rangnick, 61 anni, è uno dei più accreditati a prendere il posto di allenatore del Milan per la prossima stagione ed è un personaggio tutto da scoprire. Il natio di Backnang non ha perso tempo in questo periodo di blocco del calcio e stando a quanto arriva dalla Germania da mesi Rangnick sarebbe al lavoro per imparare la lingua italiana. Addirittura di parla di corsi che lo vedrebbero impegnato per addirittura 6 ore al giorno.

Ma chi lo conosce bene non si stupirà di certo, perché Rangnick è un uomo colto, preparato e che non è solito lasciare nulla al caso. Il fatto che voglia imparare al più presto l’italiano è un ulteriore indizio del fatto che il prossimo anno approdi in rossonero. Il dirigente tedesco è un amante della cultura – come scrive il CorSport – appassionato di Charles Dickens e, in tema calcistico, ha mixato le idee di Zeman e Lobanovsky, senza tralasciare la filosofia di Arrigo Sacchi.

Rangnick ha analizzato a fondo il metodo di allenamento e di gioco dell’ex allenatore di Fusignano. Pressing totale e organizzazione tattica hanno portata il tedesco ad essere uno degli allenatori più apprezzati in Bundesliga negli ultimi anni. I risultati ottenuti con Hoffenheim, Schalke 04 e Lipsia sono sotto gli occhi di tutti. La sua peculiarità è il “Gegenpressing” come lo definiscono in Germania, ovvero il pressing immediatamente dopo aver perso la palla.

Ovviamente alla società piace anche per il modo che ha di fare mercato. Rangnick ha le intuizioni giuste di andare a pescare calciatori giovani, sconosciuti e a basso prezzo. Questo perché è dotato di uno staff molto valido che si aggiorna continuamente. L’approdo del tedesco nel Milan del futuro e la sua grande influenza porterà il club a ridurre al minimo la presenza di altri dirigenti. Ma quale sarà il budget a sua disposizione? CONTINUA A LEGGERE>>>

