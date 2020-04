Milan, ecco il piano Rangnick: budget e strategie di mercato

NEWS MILAN – A prescindere da chi sarà fisicamente a gestire la prossima sessione di mercato del Milan, è già stato studiato e messo a punto il piano di manovra per dare via all’ennesima ricostruzione della rosa rossonera. Salvo clamorosi colpi di scena sarà Ralf Rangnick a coordinare gli arrivi dei nuovi acquisti dando direttamente una serie di nomi da provare a prendere.

Negli incontri avuti con la proprietà sono emerse le linee guida, che prima del Coronavirus prevedevano un importante budget di 100 milioni più tutto il ricavato delle cessioni. Una formula che, dopo la crisi provocata dalla pandemia, ha portato ad una riduzione della parte cash scesa a 75 milioni a cui si aggiungerà il 50% delle cessioni. Il tutto ricalcolato in base al fatto che, a detta dei manager della società, tutte le squadre avranno una minor liquidità di cassa e i prezzi dei calciatori dovrebbero così calare per la fascia medio-alta.

Rangnick – scrive Tuttosport – è stato scelto in prima persona da Gordon Singer, poiché è un decisionista puro che ha già avuto modo di sperimentare il sistema economico che Elliott vuole applicare. Rangnick è storicamente noto per aver cresciuto al meglio i giovani che ha allenato, valorizzandoli anche economicamente. Per questo motivo la proprietà ha deciso di puntare su di lui.

Gioco chiave lo faranno, infatti, per mettere a posto i conti le plusvalenze. Anche per la prossima sessione di mercato, il club dovrà decidere se fare una grossa plusvalenza netta (Donnarumma), oppure una serie di micro plusvalenze che darebbero ossigeno al bilancio. Anche gli ingaggi continueranno a subire importanti tagli, per questo si punterà quasi esclusivamente su profili giovani e dagli stipendi contenuti. Non sono da escludere acquisti over 25, ma saranno attentamente valutati i costi e il rapporto qualità-prezzo. A proposito, ecco le ultime sul futuro di Ibrahimovic>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓