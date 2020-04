Calciomercato Milan – In programma un incontro tra Ibrahimovic e Gazidis

CALCIOMERCATO MILAN – Al suo rientro in Italia, Zlatan Ibrahimovic incontrerà l’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis. Ad oggi non c’è stata nessuna proposta da parte del Milan né all’attaccante svedese né al suo agente Mino Raiola. Ma quello che è certo è che non è stata presa alcuna decisione ad oggi, con la definitiva scelta sia del club rossonero sia di Zlatan rinviata al termine del campionato.

Nei giorni scorsi sono filtrate alcune indiscrezioni che vedrebbero Ibra disposto a rinnovare solamente nel caso in cui la società sia disposta ad allestire una rosa competitiva per il raggiungimento del quarto posto e permettere a Zlatan di terminare al meglio la propria carriera. Ibrahimovic detta le condizioni, il Milan attende.

Intanto, Zlatan resta a Stoccolma: ecco le ultime sullo svedese>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓