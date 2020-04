Falk (BILD): “Rangnick al Milan? Forse troveranno una soluzione”

NEWS MILAN – Christian Falk, giornalista della BILD, ha risposto su Twitter ad alcune domande relative al possibile approdo di Ralf Rangnick sulla panchina del Milan per la prossima stagione.

“Stanno ancora parlando – ha detto il giornalista tedesco – ma non sono state prese delle decisioni. Sono ancora in contatto, non si può mai sapere. Forse troveranno una soluzione, ma Rangnick ha tante offerte importanti”. Anche se non dovesse arrivare, questo sarà il budget deciso da Elliott>>>

