Milan, Ibrahimovic vota Pioli: ecco cosa apprezza lo svedese

NEWS MILAN – Zlatan Ibrahimovic, secondo la Gazzetta, ha un ottimo rapporto con Stefano Pioli e avrebbe “votato” per una sua conferma. Ovviamente sempre se l’attaccante svedese dovesse rimanere anche la prossima stagione, cosa che se ne discuterà con la società al termine del campionato.

Del tecnico emiliano, Ibra apprezza molto la praticità che ha avuto in questi mesi in rossonero, mentre le società ammira molto il modo che Pioli ha di comunicare, di non essere mai sopra le righe. Al contrario Pioli apprezza il fatto che lo svedese non abbia mai preteso di allenare al suo posto, oltre che ovviamente l’altissimo tasso tecnico in campo. Le chance che Pioli possa effettivamente restare sarebbero in forte ascesa: ecco le ultime>>>

