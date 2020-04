Milan, la rimonta di Pioli: può sventare l’arrivo di Rangnick

NEWS MILAN – Perché sì? Perché piace ai calciatori, sa fare con quello che ha, ha saputo dare buone soluzioni con o senza Ibrahimovic e ha uno staff dotato di buon senso a e lungo calibrato sulla realtà italiana. Molti giocatori si sono rivalutati o si sono consacrati con l’arrivo di Stefano Pioli, che secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina vedrebbe le proprie azioni di permanenza sulla panchina rossonera in risalita.

Pioli il normalizzatore ha saputo dare un’identità alla squadra, sebbene siano rimasti alcuni problemi. Alcuni risultati non hanno convinto – sconfitta di Bergamo 5-0 o la rimonta del derby – ma anche alcuni punti interrogativi come Leao e Paquetà, poco al centro del progetto nonostante gli investimenti economici fatti. Eppure secondo la rosea Pioli ha forti chance di rimanere anche la prossima stagione.

Questo perché, per la Gazzetta, il problema principale per i due allenatori contattati Marcelino e Rangnick il problema principale sarebbe il budget da investire, decisamente alto quello richiesto e quello che la proprietà metterebbe a disposizione. E’ pronto Elliott a mettere tutti questi soldi in un tempo così incerto? Per questo risalgono le quotazioni di Pioli, che ha per altro dalla sua una carta molto importante: il gruppo.

Oltre al leader Ibrahimovic, Pioli ha saputo instaurare un ottimo rapporto con tutti i calciatori della rosa. Di Zlatan apprezza il fatto che l’attaccante non abbia mai preteso di fare l’allenatore al suo posto. Al Milan piacciono i toni pacati del tecnico emiliano, mai sopra le righe e sempre sobrio nelle dichiarazioni. Il Normal One Pioli ha chance di rimanere in rossonero anche il prossimo anno, nonostante il budget potrebbe non essere di quelli da risvegliare anche i sassi. Intanto, ieri ha parlato Paolo Maldini: ecco tutte le sue dichiarazioni>>>

