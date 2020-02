Milan, come cambia il calendario: maggio fitto di impegni

NEWS MILAN – La decisione è arrivata oggi intorno a mezzogiorno. Milan-Genoa così come il resto delle gare in programma tra oggi e domani a porte chiuse non si giocheranno, ma verranno rinviate al 13 maggio. Una decisione che fa e farà discutere, tardiva e probabilmente frutto di una situazione unica e senza precedenti, ma gestita non nel migliore dei modi.

Sta di fatto che ormai la scelta è stata fatta e tutte le gare in questione verranno recuperate quando ormai la stagione sarà agli sgoccioli e gli obiettivi attuali delle squadre potranno essere ancora in discussione oppure definitivamente naufragati. Nel caso particolare del Milan, il mese di maggio rischia di essere davvero fitto di impegni e di tappe fondamentali.

Si inizierà il 3 maggio con il match di Reggio Emilia contro il Sassuolo, per poi passare alla gara del 10 contro l’Atalanta a San Siro. Tre giorni dopo sarà il turno del Genoa, coi rossoneri che per quella sfida potranno tornare ad avere a disposizione diversi infortunati che domani non avrebbero potuto giocare. Da Donnarumma a Kjaer, passando per Duarte, Biglia e Krunic.

Il 17 maggio trasferta difficile a Marassi contro la Sampdoria, che magari sarà ancora in piena lotta per non retrocedere. Il 24 maggio ultima giornata in casa contro il Cagliari, che potrà essere anticipata 4 giorni prima dalla finale di Coppa Italia, match a cui il Milan può ancora potenzialmente arrivare. Match che per altro si giocherà a San Siro e non più all’Olimpico visto che lo stadio di Roma dovrà essere preparato in quei giorni all’evento dell’Europeo. Insomma, un mese che vedrà la squadra di Pioli in campo almeno in 5 occasioni, ma potranno anche essere 6. Intanto, un allenatore di Serie A ha mostrato un deciso disappunto sulla decisione presa dalla Lega Calcio: ecco le sue parole>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android