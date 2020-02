Coppa Italia – Cambiano data e luogo della finale: tutti i dettagli

NEWS MILAN – Questa mattina la Lega Serie A ha comunicato che le cinque partite previste, inizialmente, a porte chiuse per questo weekend, vale a dire Juventus-Inter, Milan-Genoa, Parma-Spal, Sassuolo-Atalanta e Udinese-Fiorentina, sono state rinviate al 13 maggio prossimo.

Di conseguenza, è stata spostata anche la data della finale di Coppa Italia alla settimana successiva, 20 maggio. Secondo quanto riferito dall’edizione online del ‘Corriere della Sera‘, però, cambierà, di conseguenza, anche il luogo di svolgimento della finale della TIM Cup 2019-2020 in quanto, per quella data, lo stadio ‘Olimpico‘ di Roma, solito teatro della sfida, sarà a disposizione della UEFA in vista dei Campionati Europei.

Pertanto, la finale di Coppa Italia 2020, a cui potranno accedere una tra Juventus e Milan ed una tra Inter e Napoli, si giocherà allo stadio ‘Giuseppe Meazza‘ in San Siro a Milano. Novità, importanti, sulle modalità di svolgimento della semifinale di ritorno Juventus-Milan: per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android