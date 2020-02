Coppa Italia – Juventus-Milan a porte aperte, ma non per tutti: le ultime

NEWS MILAN – Grosse novità per quanto riguarda Juventus-Milan, semifinale di ritorno di Coppa Italia, gara in programma mercoledì 4 marzo, alle ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino. L’ha comunicata la versione online del quotidiano ‘La Stampa‘, alla luce del rinvio di cinque gare di Serie A, inizialmente previste a porte chiuse in questo weekend, al prossimo 13 maggio per l’emergenza diffusione e contagio da coronavirus nel nostro Paese.

Nel corso del vertice che si è tenuto con il Governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sarebbe stato deciso che la partita Juventus-Milan di Coppa Italia si giocherà a porte aperte, ma potranno accedervi soltanto coloro che sono residenti in Piemonte. Nulla da fare, dunque, per i tifosi rossoneri che vengono da altre regioni d’Italia, in particolar modo a quelli della Lombardia, che saranno impossibilitati a recarsi allo stadio per limitare al minimo i rischi di contagio.

Intanto, sul fronte mercato, il club di Via Aldo Rossi avrebbe preso una decisione, molto importante, in merito il futuro di Zlatan Ibrahimovic, bomber svedese in scadenza di contratto. Per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android