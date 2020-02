Calciomercato Milan – Elliott ripartirà da Ibrahimovic: il punto

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ questa mattina in edicola, a prescindere da chi sarà il prossimo allenatore del Milan, il punto di riferimento della squadra rossonera sarà ancora l’attaccante svedese Zlatan Ibrahimovic.

Attualmente il bomber nativo di Malmö è sotto contratto con il club di Via Aldo Rossi fino al 30 giugno con la clausola di rinnovo automatico per un’ulteriore stagione qualora il Diavolo, al termine del campionato di Serie A in corso, si qualificasse alla prossima edizione della Champions League.

Il matrimonio tra Milan ed Ibrahimovic, però, potrebbe e dovrebbe andare avanti a prescindere, al di là del piazzamento finale dei rossoneri in campionato, con una proposta che la dirigenza gli dovrebbe far pervenire nelle prossime settimane. Ibrahimovic, infatti, ha dimostrato di stare bene fisicamente, di poter ancora fare la differenza sul campo e di poter essere un uomo che sposta gli equilibri anche nello spogliatoio.

Attorno alla figura di Ibrahimovic, però, servirà che il Diavolo vada a pescare, sul mercato, profili di livello che possano dare al Milan qualcosa in più e che favoriscano, così come ha fatto Ibra nella seconda parte di questa stagione, la crescita globale della squadra rossonera.

Per esempio, nelle ultime ore si è appreso come il Milan non abbia mai accantonato la pista per un forte talento sudamericano che farebbe proprio al caso dei rossoneri. Per le ultime news, continua a leggere >>>

