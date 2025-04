Zola: “La Serie C è di alto livello, puoi avere giocatori di qualità come li ha il Milan”

In una lunga intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com e a TMW Radio in occasione della finale di Coppa Italia Serie C, giocata a Rimini, il vicepresidente della Lega Pro , Gianfranco Zola , ha sottolineato l'importanza del lavoro svolto nel settore giovanile per favorire la crescita dei giovani talenti.

Zola sulla Serie C: "Fondamentale per sviluppare i giovani talenti"

"Questo torneo è di alto livello e puoi anche avere giocatori di qualità, come li ha ad esempio il Milan, ma non basta. Per questo la Serie C è utile per far crescere un talento: perché gli permette di confrontarsi con un trentenne che conosce il mestiere e che, magari, non ha le tue stesse qualità tecniche, però ha gli strumenti per vincere le partite, per metterti in difficoltà e, quindi, farti migliorare.