Zico al veleno: “Italia e Brasile ai Mondiali di diritto, i calciatori di oggi…”

Zico, l'ex campione brasiliano, ha espresso la sua opinione sulle difficoltà della Nazionale italiana in un'intervista al Messaggero Veneto. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in vista del prossimo Mondiale: "Io credo che le Nazionali che hanno fatto la storia debbano partecipare di diritto a un Mondiale. L’Italia non può contare come Andorra, il Brasile non è la Bolivia"