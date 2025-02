Zappi (AIA): “Siamo pronti a modificare il protocollo se l’Ifab lo deciderà”

In occasione dell’assegnazione del Premio Nazionale Enzo Bearzot 2025, Antonio Zappi, presidente dell’AIA(Associazione Italiana Arbitri), ha affrontato le recenti polemiche arbitrali che hanno sollevato diverse critiche. “Non siamo soddisfatti, qualche problema c’è stato e non possiamo negarlo”, ha dichiarato Zappi, che ha riconosciuto le difficoltà legate a determinate situazioni in campo.