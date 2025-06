Zamorano: “Italia e Cile, stessi problemi. Ma Gattuso porterà risultati”

Presente all'evento "Operazione Nostalgia" allo stadio Romeo Menti di Vicenza, l'ex attaccante dell'Inter, Ivan Zamorano , ha rilasciato un'intervista a Radio Sportiva . "Bam Bam" ha colto l'occasione per esprimere le sue aspettative e considerazioni sull' Italia di Gennaro Gattuso, ex Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

Italia e Cile sono in difficoltà, come mai?

“Manca il ricambio in questo momento, abbiamo tutte e due gli stessi problemi di formazione. È complicato il ricambio generazionale ai vari Vidal, Alexis Sanchez, Medel e se penso per voi a quanta allegria hanno dato Baggio, Totti, Del Piero, grandi numeri 10 che oggi non si trovano più. Penso comunque che con Gattuso l’Italia giocherà in modo differente e questo magari porterà risultati"