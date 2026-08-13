In casa Milan si respira un cauto ottimismo alla vigilia della nuova stagione, e tra le voci di chi crede nel potenziale della squadra si aggiunge quella di Cristian Zaccardo. Ai microfoni de La gazzetta dello Sport, l'ex rossonero e campione del Mondo ha promosso il lavoro svolto finora dal club.

Milan, senti Zaccardo: "Il Milan può vincere lo scudetto"

"Se il Milan può vincere lo scudetto? Secondo me sì, questo Milan può giocarsi lo scudetto anche se non parte come favorita. La rosa mi sembra competitiva e con gli innesti di Gonçalo Ramos, Gila e Diawara ha aggiunto esperienza, fisicità e qualità alla struttura della stagione passata. In più, mantenere l’ossatura della squadra è un vantaggio importante anche se a Milanello è sbarcato un allenatore nuovo."

Secondo Zaccardo, il Milan possiede le carte in regola per poter stare nell'élite del campionato, grazie sopratutto ad una nuova strategia estiva che ha saputo mixare alla perfezione le conferme e i volti nuovi nei punti giusti:

Un fattore fondamentale, secondo l'ex rossonero, sarà la stabilità nello spogliatoio, pronta a facilitare l'inserimento del nuovo tecnico. iL potenziale, però, da solo non basta per lo scudetto. La vera sfida per Amorim sarà trovare subito la quadra giusta per evitare passi falsi nelle battute inziali:

"Detto questo, per vincere lo scudetto servirà continuità per tutta la stagione, soprattutto all’inizio. Il potenziale c’è, ma bisognerà vedere come la squadra riuscirà a trovare equilibrio e quanto saranno determinanti i nuovi acquisti. Insomma, io dico sì e me lo auguro: il Milan deve partire con l’obiettivo di vincere lo scudetto, anche se non sarà facile".