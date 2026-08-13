A dieci giorni dal debutto ufficiale nel campionato di Serie A contro il Torino di Ignazio Abate, il nuovo Milan di Rúben Amorim affronta gli ultimi nodi di formazione sotto gli occhi del proprietario Gerry Cardinale. L'allenatore portoghese si affiderà al suo iconico modulo 3-4-2-1 a Milanello, ma deve fare i conti con i dubbi legati alle condizioni fisiche del capitano Mike Maignan e del centrale Mario Gila. Le ultime indiscrezioni sul ballottaggio tra Rafael Leão, Ruben Loftus-Cheek e Christopher Nkunku ridisegnano la trequarti a supporto dell'unica punta Gonçalo Ramos.

Il rebus tra i pali: Maignan ci prova, pronto il giovane Torriani

Pavlović e Gabbia sicuri, Gila stringe i denti per la difesa

Geometrie a centrocampo e i dubbi sulle corsie esterne

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La trequarti delle stelle: Nkunku intoccabile, Leão rischia la panchina?

Il primo grande punto di domanda per l'esordio allo Stadio Olimpico Grande Torino riguarda la porta rossonera. La titolarità di Mike Maignan è legata a doppio filo alle risposte fisiche che il francese darà nei prossimi giorni di allenamento intensivo. Qualora il capitano transalpino non dovesse essere al 100% della condizione, Amorim non rischierà una ricaduta e affiderà le chiavi della porta a Lorenzo Torriani. Il classe 2005 è stato la vera sorpresa del pre-campionato rossonero, giocando da titolare tutti i test match estivi a causa del recente stop per infortunio del secondo designato, Pietro Terracciano.Nel terzetto difensivo che dovrà proteggere l'area di rigore milanista, due maglie su tre sono già state saldamente assegnate. Matteo Gabbia agirà da perno centrale della retroguardia, affiancato sul centro-sinistra da Strahinja Pavlović. Sul centro-destra resta: lo spagnolo sta accelerando per smaltire il risentimento al muscolo retto femorale destro. Se non dovesse farcela, è pronto Fikayo Tomori, sebbene il difensore inglese rimanga sempre al centro di possibili colpi di scena legati alle ultime dinamiche di calciomercato.Sulle fasce laterali, Amorim sta studiando un gioco di incastri tattici che dipende dal ballottaggio tra Samuel Chukwueze e Davide Bartesaghi. L'impiego del nigeriano a destra dirotterà automaticamente Alexis Saelemaekers sulla corsia mancina; viceversa, l'inserimento dell'italiano dal primo minuto sposterà il belga sulla fascia destra. In mezzo al campo, le chiavi della regia saranno affidate all'esperienza internazionale di Luka Modrić, che verrà supportato dal dinamismo di Ardon Jashari, con Yunus Musah pronto a subentrare a gara in corso.I veri botti di fine estate si concentrano sulla linea dei trequartisti, dove la concorrenza è spietata. Christopher Nkunku è l'unico sicuro del posto per agire alle spalle di Gonçalo Ramos. Per l'ultima maglia a disposizione è in corso un vero e proprio scontro titanico tra Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leão. L'esclusione iniziale del portoghese a favore dell'inglese rappresenterebbe una scelta forte da parte di Amorim, sintomo di una squadra che mette l'equilibrio tattico e il pressing alto davanti ai singoli, pronta a sfruttare i colpi di Francesco Camarda dalla panchina.