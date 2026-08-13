Ieri pomeriggio, intorno alle ore 17:30, il Milan di Rúben Amorim ha ripreso ufficialmente gli allenamenti al centro sportivo di Milanello per preparare l'ultima amichevole pre-campionato contro il Manchester United a Breslavia, ma la vera notizia riguarda il recupero di Mario Gila. Il difensore spagnolo, acquistato in estate dalla Lazio, ha svolto una parte della seduta con il resto del gruppo, candidandosi per uno spezzone di gara contro i Red Devils. Restano invece sotto osservazione le condizioni di Christian Pulisic e Santiago Giménez, i quali proseguono il loro lavoro personalizzato in palestra mettendo a rischio la propria presenza per il debutto in Serie A contro il Torino di Ignazio Abate.

Il calvario di Mario Gila: dall'infortunio di Glasgow al parziale rientro

Le tappe del recupero e il test contro il Manchester United

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Obiettivo Torino: ansia a Milanello per Pulisic e Giménez

L'investimento estivo da 30 milioni di euro, bonus inclusi, per strappare il centrale classe 2000 alla Lazio testimonia la centralità del difensore spagnolo nel nuovo progetto tecnico rossonero. Tuttavia, la sua preparazione ha subito un brusco stop lo scorso 25 luglio a Glasgow, durante il primo test amichevole contro il Celtic. Entrato all'intervallo al posto di Fikayo Tomori, il nuovo numero 34 rossonero era stato costretto ad abbandonare il rettangolo verde al 68' a favore del giovane Valeri Vladimirov. Gli esami strumentali successivi avevano escluso lesioni strutturali, evidenziando però un fastidioso risentimento al muscolo retto femorale destro.Il problema muscolare ha obbligato Gila a saltare le tappe cruciali della tournée internazionale del Diavolo. Il centrale ha dovuto rinunciare prima al derby amichevole contro l'Inter a Perth, in Western Australia, e successivamente ha fatto rientro anticipato a Milano, saltando la sfida di Giacarta contro il Chelsea. Dopo giorni di lavoro differenziato e terapie a Milanello, il parziale rientro in gruppo rappresenta una boccata d'ossigeno per Amorim. Sabato pomeriggio in Polonia, contro il Manchester United, lo spagnolo punta a mettere i primi minuti nelle gambe per ritrovare il ritmo partita.Il vero focus di Mario Gila resta comunque l'esordio ufficiale in campionato allo Stadio Olimpico Grande Torino contro i granata dell'ex Ignazio Abate. Discorso decisamente diverso, invece, per Christian Pulisic e Santiago Giménez. Entrambi i calciatori sono ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici e stanno portando avanti un programma personalizzato in palestra. Mancano circa dieci giorni alla trasferta in Piemonte e, ad oggi, le percentuali di vederli nell'elenco dei convocati per la prima di Serie A rimangono molto basse, costringendo Amorim a studiare soluzioni alternative per il reparto offensivo.