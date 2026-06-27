Intervistato dai colleghi della 'Gazzetta dello Sport', Mario Yepes ha detto la sua sul momento storico del Milan, reduce dalla mancata qualificazione in Champions League. L'ex difensore colombiano, oggi impegnato ai Mondiali nei panni di opinionista, ha confermato la sua fede rossonera, spiegando che il club avrebbe bisogno di una figura come Adriano Galliani in dirigenza.

L'avventura di Yepes al Milan

Le parole di Mario Yepes sul Milan

“Non è facile dirlo da fuori. Io sono un tifoso del Milan, lo seguo e non pensavo che fallisse la qualificazione alla Champions. Fino a pochi mesi dalla fine del campionato magari non giocava bene, ma era in linea con l’obiettivo fissato. Poi c’è stato il crollo. Ci vorrebbe un dirigente come Adriano Galliani, prima di tutto”.

Milan, come mai Cadinale non ha voluto puntare su Galliani?

Gerry Cardinale: proprietario e responsabile operativo

proprietario e responsabile operativo Ruben Amorim: allenatore

allenatore Massimo Calvelli: chief executive officer

chief executive officer Hendrik Almstadt: direttore del player trading

direttore del player trading Bobby Gardiner: director of Football intelligence

director of Football intelligence Donato Lomonte: capo scout

capo scout David Castelblanco: partner RedBird

partner RedBird Zlatan Ibrahimovic: consulente esterno

Prelevato a parametro zero dal Chievo Verona nell'estate del 2010,debutta con ilil 7 novembre dello stesso anno, in occasione della vittoria per 3-2 al 'San Nicola' contro il. Il difensore colombiano disputa tre stagioni con la maglia rossonera collezionandoimpreziosite da. Nel suo primo anno a Milano,vince da gregario losotto la guida di Massimiliano Allegri. Dopo tre anni al, l'ex centrale sudamericano lascia il club a parametro zero per approdare all'Queste le parole disulai microfoni della 'Gazzetta dello Sport':Negli ultimi mesi la suggestioni di un ritorno dialsi è susseguita più volte. Alla fine, però,ha deciso di puntare su una struttura dirigenziale che non prevede la presenza di dirigenti "vecchio stampo", bensì di figure giovani con una spiccata predisposizione a un lavoro data-driven. Il nuovo assetto societario delpoggerà su un comitato composto da otto figure chiave: