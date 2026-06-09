George Weah è stato il grande protagonista dell'esibizione sette contro sette tra le leggende azzurre e le vecchie glorie della MLS, disputata domenica al ‘Rocco B. Commisso Soccer Stadium’ di New York. L’ex attaccante del Milan , a Manhattan per impegni istituzionali con la FIFA come capo del team contro il razzismo, ha risposto alla convocazione giocando sulla fascia destra con una maglia azzurra numero 9 celebrativa.

L'evento ha raccolto la comunità italiana attorno a icone del passato come Pirlo, Nesta, Vieri e Roberto Baggio, il primo a essere abbracciato da Weah prima del fischio d'inizio. Dopo aver salutato gli altri ex compagni rossoneri Panucci e Ambrosini, e aver concesso decine di foto ai tifosi, l'ex Pallone d'Oro è stato intervistato dalla 'Gazzetta dello Sport' per commentare i temi caldi del calcio mondiale e la situazione attuale del Milan.