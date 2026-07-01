Mentre il nuovo Milan di Amorim muove i primi passi, cercando di care una forma a una nuova filosofia sia sportiva che societaria, dall'altra parte dell'oceano i riflettori sono tutti puntati sul Mondiale. Una competizione che ha unito tutte le più grandi leggende del calcio mondiale, tra cui anche George Weah, ex calciatore del Milan.

Milan, senti Weah: "Speriamo che Amorim faccia bene"

L'ex attaccante rossonero e vincitore delè stato intercettato dai microfoni di Sportitalia fuori dal MetLife Stadium di New York, subito dopo il fischio finale di. Un'occasione d'oro per commentare l'andazzo del torneo, ma per lanciare anche un messaggio d'amore alla sua ex squadra: Il

Weah ha voluto analizzare la vittoria netta dei transalpini, candidati numeri uno per la vittoria del Mondiale, che hanno liquidato con non troppa fatica la squadra svedese:

"Impressionato dalla Francia? È normale, è una grande squadra che ha vinto contro una squadra più debole: gioca bene e ha fatto una grande partita, c'è poco da dire. Hanno vinto la partita meritatamente."

L'attenzione poi, inevitabilmente, si è spostata sulle vicende di casa nostra. Nonostante i cambiamenti societari e tecnici che hanno stravolto le linee guida del club, Weah ha dimostrato comunque di seguire con molta attenzione le sorti del club che lo ha 'fatto conoscere':

"Il Milan rimane sempre una grande squadra speriamo che Amorim riesca a fare le cose per bene: forza Milan!"