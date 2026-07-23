L'ex direttore sportivo Walter Sabatini appoggia la scelta del Milan di affidare la panchina a Ruben Amorim: la sua analisi
Centralità, gioco e comunicazione: ecco come Amorim sta cambiando il Milan
Nel suo intervento ai microfoni di 'TMW Radio', Walter Sabatini si è espresso sul recente approdo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan. L'ex direttore sportivo ha promosso la scelta del club rossonero, elogiando le caratteristiche del calcio proposto dal tecnico portoghese e giustificando il fallimento al Manchester United.
Milan, le parole di Walter Sabatini su Amorim
"A Manchester hanno fallito tutti. Lui è giovane, propone un bel calcio e la sua scelta comporta qualche rischio. Ma nel calcio, se non rischi, tanto vale lasciar perdere. Alla fine è una scommessa che il Milan potrebbe pure vincere".
"A Manchester hanno fallito tutti", è davvero così?Negli ultimi dieci anni, il Manchester United ha esonerato nove allenatori (Moyes, Giggs, Van Gaal, Mourinho, Solskjaer, Carrick, Rangnick, Ten Hag e Amorim). L'ultimo titolo vinto risale all'annata sportiva 2012/2013, l'ultima stagione di Sir Alex Ferguson in panchina. Da quel momento, i 'Red Devils' hanno speso più di 3 miliardi di euro sul mercato, senza mai tornare ad essere realmente competitivi. Un'infinità di giovani in rampa di lancio sembravano aver preso il loro talento una volta entrati ad 'Old Traffod': Hojlund, Zirkzee e Sesko per citarne alcuni tra i più recenti. Sancho, Pogba ed Anthony per tornare indietro di qualche anno.
Il calcio di AmorimGerry Cardinale, dopo il licenziamento di Massimiliano Allegri, ha espresso la chiara volontà di impostare una filosofia prettamente offensiva e la scelta di affidare la panchina a Rúben Amorim risponde a questo indirizzo. Il tecnico portoghese adotta come sistemi di riferimento il 3-4-2-1, che può trasformarsi in un 3-4-3 in base alle caratteristiche degli interpreti. I mantra del suo calcio sono intensità, costruzione dal basso, pressing alto e un recupero del pallone il più rapido possibile nella metà campo avversaria. Rispetto alla gestione precedente, il Diavolo verrà completamente stravolto.
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