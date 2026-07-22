Questo il report video dell'allenamento dei rossoneri a Milanello. Ricci al centro dell'attenzione e i primi legami del nuovo arrivato Kostic
Milan, Kostić impressiona a Milanello: ecco chi è e le caratteristiche
Il Milan di Amorim è ufficialmente nato. Molti calciatori rossoneri sono tornati alla casa base e l'inizio della preparazione ha segnato l'avvento della nuova. Il lavoro in campo nel frattempo procede per il meglio, con le prime risate e una forma da ritrovare al più presto possibile. I tifosi sono curiosi di scoprire le modalità di lavoro e le dinamiche all'interno del gruppo squadra con il nuovo allenatore lusitano e, grazie all'applicazione ufficiale dell'AC Milan, abbiamo potuto analizzare la sessione svolta nella giornata di martedì 21 luglio, nella quale i rossoneri si sono concentrati principalmente sull'aspetto atletico e tattico.
L'analisi della sessione. Obiettivo principale: ritrovare la condizione atleticaIncomincia tutto con un classico a basso sforzo, con una corsa laterale volta a muovere le gambe e mettere in azione il motore. Il riscaldamento continua con skip alto e basso, preparandosi per gli sforzi atletici che seguiranno.
Si passa agli scatti sotto resistenza, con i calciatori rossoneri "frenati" volontariamente da un sistema elastico che massimizza la resistenza e, di conseguenza, lo sforzo dei ragazzi. "Vai Sammy", viene urlato a Chukwueze dai collaboratori di Amorim, che incitano i ragazzi, uno ad uno, a dare il meglio delle proprie possibilità. L'allenatore portoghese, in questo contesto, osserva attento l'esercizio, volti di Camarda, Gila, Kostic, Guernier e Lorenzo Ossola, ragazzo che viene incitato con un "andiamo Lollo" finale da parte dello staff.
La sfida tra Kostic e Pavlovic"Liberi nel finale, non si frena, non si frena" è la frase che accompagna gli scatti finali che concludono il lavoro prettamente atletico. In questa fase, da notare la simpatica sfida in velocità tra i due ragazzi dei Balcani, Kostic e Pavlovic, che sembrano aver trovato già una grande intesa. "Senza competizione ragazzi", con i due che si lasciano andare ad una risata finale dopo la vittoria dell'attaccante classe 2007. Clima disteso ma con costante attenzione ai dettagli.
Attenzione poi alla tecnicaSi passa poi alla parte tecnica, con il focus del report tutto su Samuele Ricci. Il centrocampista italiano sembra essere già a suo agio con il pallone tra i piedi, rivolgendo inoltre il costante supporto ai propri compagni. I complimenti arrivano ancora una volta per Chukwueze : "bravo Chuku!".
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