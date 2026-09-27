Milan, l'emozionante ricordo di Novellino: dal gesto di Nils Liedholm al ricordo di Franco Baresi

Walter Novellino ha giocato con il Milan dal 1978 al 1982: si ricordano 151 presenze con 14 gol e 26 assist nella sua carriera in rossonero, impreziosita con la vittoria dello Scudetto nella stagione 78/79. L'ex calciatore è stato intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' parlando anche della sua avventura al Milan.

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Il mancato passaggio all'Inter e il rapporto con Liedholm

"Mi voleva l’Inter, Sandro Mazzola fece di tutto per portarmi ad Appiano. A Milano ero diventato interista, Jair era il mio idolo. Il Milan offrì di più".

Novellino ha svelato un importante retroscena sul suo approdo in rossonero:

L'ex ala ha poi chiarito il suo ruolo e il perché il Milan lo volle fortemente:

"In realtà giocavo all’ala destra e con Rivera convivemmo benissimo, nel ’79 vincemmo lo scudetto della stella. Appena arrivato, Nils Liedholm mi tese un tranello, mi mostrò tutte le maglie e chiese: “Walter, tu quale numero vuoi?”. Non ci cascai: “Mister, decide lei chi gioca e chi non gioca”".

Il dramma della figlia Michela e l'umanità del club rossonero

"Michela, la nostra primogenita. Aveva pochi mesi, batté la testa sullo spigolo di un comodino. Venne operata a Pavia, si salvò, ma il colpo limitò la sua capacità di parlare, ne compromise il linguaggio. È autonoma, ma si esprime in un modo tutto suo, scherzando la chiamiamo la tedesca. Ringraziamo Dio per avercela mandata, ha unito ancora di più la nostra famiglia. Non smetterò mai di essere grato al Milan e a Liedholm: per mesi mi permisero di rimanere in ospedale con Michela a Pavia fino al giovedì, andavo a Milanello il venerdì. Un’umanità encomiabile".

Il ricordo e il mito del capitano Franco Baresi

"Sembrava musone, era simpaticissimo. Faceva battute, prendeva in giro noi “vecchietti”".

Novellino racconta anche l'incidente di sua figlia e il ruolo decisivo di Liedholm in quel frangente:Novellino ha ricordato con grande affetto anche il leggendario capitano del Milan Franco Baresi

Purtroppo Baresi ci ha lasciato recentemente all'età di 66 anni: era nato a Travagliato l'8 maggio 1960 e ha vissuto una vita intera nel segno del Milan. Entrato nel settore giovanile rossonero dall'età di 12 anni, aveva esordito in prima squadra a soli 17 anni, ereditando la prestigiosa fascia di capitano a 22 anni, fino a ritirarsi definitivamente nel 1997.

Un vero e proprio 'colore' rossonero che si è trasformato nel tempo in una seconda pelle: si parla di 17 trofei conquistati in 20 stagioni, con ben 719 partite ufficiali e 33 gol all'attivo messi a referto con la maglia del Diavolo.