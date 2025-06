A margine della cerimonia per il Premio Romano Fogli, Jacopo Volpi , noto giornalista di Rai Sport, ha commentato in esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb.com il ritorno di Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Un bel ritorno, sono passati gli anni giusti e Allegri è un bravo mestierante, aggiornatissimo. Non è vero che non si aggiorna. Sa anche muoversi in una grande città, per me è la scelta giusta"