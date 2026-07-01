Nikola Vlasic esalta il centrocampista del Milan Luka-Modric al termine di Croazia-Ghana 2-1: queste le sue dichiarazioni
Milan, che onore: Luka Modric 'porta' il suo 'Pallone d'Oro'
Dopo un esordio complicato contro l'Inghilterra, in cui Modric ha causato il rigore che ha portato in vantaggio la formazione britannica, il centrocampista del Milan si è ripreso alla grande. Contro il Ghana ha servito a Vlasic l'assist decisivo per il 2-1, che ha permesso alla Croazia di blindare il secondo posto del gruppo L. Proprio il giocatore del Torino ha elogiato il compagno di squadra al termine del match.
Vlasic incorona ModricIntercettato in zona mista da alcuni media internazionali, Vlasic ha esaltato Modric per l'impressionante stato di forma.
"Modric è un campione. Giocare a questi livelli a 40 anni è impressionante. Per noi è un esempio. Non posso che fargli i complimenti per la grandissima partita. Semplicemente straordinario".
Modric, rinnovo con il Milan o ritiro? Ecco cosa filtraIl contratto di Luka Modric con il Milan andrà in scadenza tra pochi giorni, ma all'interno dell'accordo è presente un'opzione di rinnovo fino a giugno 2027. Amorim ha già dato dato il via libera per la permanenza dell'ex Real Madrid, ma la scelta finale ricadrà esclusivamente sul giocatore.
Il gesto di Modric al termine di Croazia-GhanaIl giornalista di 'Sportitalia' Tancredi Palmieri ha chiesto a Modric: "Resti al Milan l'anno prossimo?". Il centrocampista croato ha risposto sollevando il pollice, come a dire: "Certo che resto". Un segnale che non è passato inosservato ai tifosi rossoneri, pronti a sostenere il Pallone d'Oro del 2018 per un'altra stagione. Modric prenderà una scelta definitiva soltanto dopo il Mondiale, ma il messaggio lanciato da Philadephia suggerisce che una permanenza a Milano sia tutt'altro che impossibile.
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