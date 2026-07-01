Dopo un esordio complicato contro l'Inghilterra, in cui Modric ha causato il rigore che ha portato in vantaggio la formazione britannica, il centrocampista del Milan si è ripreso alla grande. Contro il Ghana ha servito a Vlasic l'assist decisivo per il 2-1, che ha permesso alla Croazia di blindare il secondo posto del gruppo L. Proprio il giocatore del Torino ha elogiato il compagno di squadra al termine del match.

Vlasic incorona Modric

"Modric è un campione. Giocare a questi livelli a 40 anni è impressionante. Per noi è un esempio. Non posso che fargli i complimenti per la grandissima partita. Semplicemente straordinario".

Modric, rinnovo con il Milan o ritiro? Ecco cosa filtra

Il gesto di Modric al termine di Croazia-Ghana

Intercettato in zona mista da alcuni media internazionali,ha esaltatoper l'impressionante stato di forma.Il contratto dicon ilandrà in scadenza tra pochi giorni, ma all'interno dell'accordo è presente un'opzione di rinnovo fino a giugno 2027.ha già dato dato il via libera per la permanenza dell'ex Real Madrid, ma la scelta finale ricadrà esclusivamente sul giocatore.Il giornalista di 'Sportitalia' Tancredi Palmieri ha chiesto a: "Resti al Milan l'anno prossimo?". Il centrocampista croato ha risposto, come a dire: "Certo che resto". Un segnale che non è passato inosservato ai tifosi rossoneri, pronti a sostenere il Pallone d'Oro del 2018 per un'altra stagione.prenderà una scelta definitiva soltantoma il messaggio lanciato da Philadephia suggerisce che una permanenza a Milano sia tutt'altro che impossibile.