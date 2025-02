Vitali: “Milan destinato a crescere, Gimenez e Felix mosse davvero importanti”

"Sulla carta la vedo una squadra che ha tanti giocatori importanti, che magari in certe zone può essere completata ma lo sa di sicuro la società. Hanno preso un allenatore che lavora sul campo. Anche qui per un giudizio ci vuole pazienza, perché quando entri in club così importanti che giocano ogni tre giorni vedere subito la mano del tecnico non è semplice. Credo sia destinato a crescere il Milan e a lottare per lo Scudetto".