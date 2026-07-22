Visnadi: "Conferma di Modric? Non ci vedo programmazione. Hanno preso Ricci e Jashari"

Continua il mercato del Milan: la priorità del club, oltre alle cessioni, resta quella di trovare almeno un trequartista che possa saltare l'uomo ed essere determinante nell'ultimo quarto di campo offensivo per Amorim. Per il portoghese, comunque, c'è un ritorno veramente importantissimo: Luka Modric e il club rossonero hanno raggiunto l'accordo per continuare insieme per un'altra stagione. Un rinnovo fondamentale per la mediana di Amorim, che ha parlato fin dal primo momento di quanto fosse importante confermare il mediano croato.

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La critica di Gianni Visnadi: i dubbi sulla linea verde rossonera

"Capisco l’entusiasmo e l’ottimismo di questa notizia, però io non riesco ad appassionarmi per un 41enne che continua ."

." "Può essere anche fortissimo, e Modric lo è, ma non ci vedo programmazione , non ci vedo presente, non ci vedo l’instant team."

, non ci vedo presente, non ci vedo l’instant team." "Il Milan ha comprato un anno fa uno molto bravo come Jashari e uno bravo come Ricci. Quando giocheranno con Modric? Io non sono favorevole alla sua conferma".

La replica di Ruben Amorim e la gestione dell'Europa League

Non tutti sono d'accordo con la conferma di Modric. Il giornalistaha parlato così aUn parere assolutamente legittimo quello di Visnadi, anche condivisibile da un certo punto di vista: con la conferma di Modric ci saranno inevitabilmente meno minuti per Ricci e Jashari, considerando che l'altro spazio in mediana sarà preso quasi sicuramente da

Il punto però è che Amorim è stato chiarissimo in conferenza stampa: "È un giocatore che vogliamo tenere, per la sua esperienza. Ci ho parlato due volte e se serve di nuovo non mi stanco. È fondamentale per noi. Non dico che giocherà e farà tutte le partite, bisogna osservare anche questa evoluzione".

È solo un aspetto positivo che il club abbia accontentato una richiesta del proprio allenatore. In più ci sarà anche l'Europa League e quindi più partite e più spazio per tutti. Modric è un classe 1985, inevitabilmente non le potrà giocare tutte come successo durante la stagione appena passata.