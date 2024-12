Milan, Bonera: “L’episodio legato a Nava? Condiziona tutto: ambiente e…”

Sul percorso della squadra

"Il percorso è giusto lo avrei detto pareggiando, vincendo, dopo la sconfitta lo dico ad alta voc. L'ho detto ai ragazzi nello spogliatoio perchè si è visto che i ragazzi sono entrati in quello che poi richiede la categoria, dal punto di vista dell'atteggiamento, dalla disponibilità, dal sacrificio e poi dalle qualità tecniche perchè oggi abbiamo come due giocato un ottimo calcio. Secondo me nei primi quaranta minuti assolutamente, nel secondo tempo dopo il gol non ci siamo disuniti, cosa che magari qualche mese fa, insomma, facevamo fatica a fare i in tutti i momenti. Sono contento di questo e continuiamo."