Vieri sul Milan di Allegri: “Deve fare molto meglio, aspettiamo il mercato”

L'ex attaccante del Milan Christian Vieri , ha commentato la situazione rossonera in occasione della compilazione dei calendari di Serie A 2025-2026 . Ecco, di seguito, le sue parole:

"Il Milan ha cambiato allenatore, è arrivato uno di esperienza. Non ha fatto una buona stagione, il Milan deve fare molto meglio. Aspettiamo il mercato, ci sono tante voci sia in entrata che in uscita".