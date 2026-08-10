Intervistato ai microfoni di 'Te ne intendi di calcio?', podcast in programma sui canali di 'Sportium.fun', Christian Vieri ha parlato di due dei più grandi difensori della storia del calcio. Dopo aver elencato le differenze rispetto ai primi anni duemila, Bobo ha esaltato Paolo Maldini e Alessandro Nesta, raccontando anche di quando il secondo fu vicino a firmare con l'Inter.

Milan, le parole di Bobo Vieri

"Oggi i difensori giocano quasi con la sigaretta in bocca. Venti o trent'anni fa era una battaglia: sui calci d'angolo ci si dava di tutto, dai gomitati alle testate. Adesso non si può più fare nulla, al punto che persino un centrocampista può adattarsi in difesa. Un tempo i falli erano duri e si sentivano, mentre oggi sono vietati. È cambiato il calcio come sono cambiati tutti gli altri sport: c'è più spettacolo, ma i difensori pensano molto di più a impostare la palla che a difendere davvero".

ha iniziato parlando di come il calcio sia cambiato nel corso degli anni, focalizzandosi sui duelli un tempo legittimi e oggi vietati.

Nel corso della sua carriera, l'ex centravanti ha giocato anche per il Milan, realizzando una rete in 8 presenze con la maglia rossonera nella stagione 2005-2006.

Vieri su Paolo Maldini

"Per me resta il miglior difensore della storia. Aveva davvero tutto: fisico, colpo di testa, velocità, recupero e usava benissimo sia il destro che il sinistro".

Vieri sul possibile trasferimento di Nesta all'Inter

"Noi spogliatoio eravamo convinti che Nesta stesse arrivando da noi. Poi a un certo punto abbiamo letto che aveva firmato con il Milan e siamo rimasti senza parole, visto che sembrava un affare già chiuso".

Successivamente,ha esaltato le qualità di, definendolo il miglior difensore della storia del calcio.Prima di firmare con ilera in trattativa avanzata anche con l'. Nel corso dell'intervista,è tornato a parlare di quell'episodio dell'estate del 2002.

Uno scenario che, fortunatamente, non si è verificato. Nei suoi 10 anni al Milan, Nesta ha vinto altrettanti trofei: