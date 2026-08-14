Noussair Mazraoui, terzino del Manchester United, così su Ruben Amorim in vista dell'amichevole contro il Milan

Matteo Chini
- Milano
La probabile formazione di Torino-Milan di domenica 23 agosto 2026: Adrien Rabiot nel tridente, Samuel Chukwueze titolare?

Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?

Il Milan si prepara ad affrontare l'ultimo test amichevole del precampionato contro il Manchester United. Una partita dal sapore speciale per Ruben Amorim, che ha guidato i 'Red Devils' dall'11 febbraio 2024 al 5 gennaio 2026. Noussair Mazraoui, che si è allenato agli ordini del tecnico portoghese in quel periodo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo ex allenatore.

Milan-Manchester United: i dettagli del match

Sabato 15 agosto, alle ore 16:45, i riflettori della 'Tarczyński Arena' di Breslavia (Polonia) si accenderanno su Milan-Manchester United. I rossoneri arrivano senza vittorie nella tournée estiva: gli uomini di Ruben Amorim hanno infatti conquistato due pareggi (contro Celtic e Inter) e una sconfitta. Situazione diversa per i 'Red Devils', che hanno conquistato tre vittorie, un pareggio e una sconfitta nel cammino prestagionale.
Mazraoui Amorim

Verso Milan-Manchester United, le parole di Mazraoui su Amorim

Intervenuto in zona mista al termine della vittoria per 5-4 (d.c.r.) in amichevole contro il Leeds, Mazraoui è tornato a parlare del suo ex tecnico Ruben Amorim in vista di Milan-Manchester United.
"Ci attende una sfida bellissima contro una squadra fortissima. Conosciamo tutti molto bene Ruben Amorim, quindi sarà davvero bello ritrovarlo in campo".

L'esperienza di Amorim al Manchester United

Il lavoro svolto allo Sporting, aveva portato i 'Red Devils' a puntare su Amorim dopo l'esonero di Erik Ten Hag, esercitando la clausola da 11 milioni di euro per portarlo in Inghilterra. In Premier League, tuttavia, il tecnico lusitano non è riuscito a riproporre lo stesso calcio mostrato in Portogallo, né a ottenere gli stessi risultati. Nelle 63 partite alla guida del Manchester United, il tecnico ha mantenuto una media di appena 1,43 punti a partita. Il 5 gennaio 2026 viene esonerato dopo uno sfogo in conferenza stampa e due pareggi consecutivi contro Wolverhampton e Leeds. Tuttavia, è importante sottolineare che, al momento dell'esonero, lo United si trovava a -3 dal Liverpool terzo in classifica: un piazzamento tutto sommato discreto.

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