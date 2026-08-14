Il Milan si prepara ad affrontare l'ultimo test amichevole del precampionato contro il Manchester United. Una partita dal sapore speciale per Ruben Amorim, che ha guidato i 'Red Devils' dall'11 febbraio 2024 al 5 gennaio 2026. Noussair Mazraoui, che si è allenato agli ordini del tecnico portoghese in quel periodo, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul suo ex allenatore.

Milan-Manchester United: i dettagli del match

Verso Milan-Manchester United, le parole di Mazraoui su Amorim

"Ci attende una sfida bellissima contro una squadra fortissima. Conosciamo tutti molto bene Ruben Amorim, quindi sarà davvero bello ritrovarlo in campo".

L'esperienza di Amorim al Manchester United

Sabato 15 agosto, alle ore 16:45, i riflettori della 'Tarczyński Arena' di Breslavia (Polonia) si accenderanno suI rossoneri arrivano senza vittorie nella tournée estiva: gli uomini di Ruben Amorim hanno infatti conquistato(contro Celtic e Inter) eSituazione diversa per i 'Red Devils', che hanno conquistatonel cammino prestagionale.Intervenuto in zona mista al termine della vittoria per 5-4 (d.c.r.) in amichevole contro il Leeds,è tornato a parlare del suo ex tecnicoin vista diIl lavoro svolto allo Sporting, aveva portato i 'Red Devils' a puntare sudopo l'esonero di Erik Ten Hag, esercitando la clausola daper portarlo in Inghilterra. In Premier League, tuttavia, il tecnico lusitano non è riuscito a riproporre lo stesso calcio mostrato in Portogallo, né a ottenere gli stessi risultati. Nelle 63 partite alla guida del, il tecnico ha mantenuto una media di appena 1,43 punti a partita. Il 5 gennaio 2026 vienedopo uno sfogo in conferenza stampa e due pareggi consecutivi contro Wolverhampton e Leeds. Tuttavia, è importante sottolineare che, al momento dell'esonero, lo United si trovavaun piazzamento tutto sommato discreto.