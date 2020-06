Verso Lecce-Milan, Falco: “Sarà una sfida inedita. Ecco cosa penso”

NEWS MILAN – La prima partita della Serie A post-lockdown per il Milan sarà la sfida in trasferta allo stadio ‘Via del Mare’ contro il Lecce. Il match si giocherà lunedì 22 giugno, calcio d’inizio alle ore 19:30 con diretta su Sky Sport. Nonostante manchino ancora diversi giorni alla sfida, i colleghi de La Gazzetta dello Sport hanno intervistato Pippo Falco, fantasista leccese, il quale ha parlato proprio di Lecce-Milan.

Anzitutto sulla voglia di tornare in campo dopo il lockdown: “Non vediamo l’ora di tornare in campo. Ci stiamo preparando al meglio perché sarà dura dopo uno stop tanto lungo. Andare in campo ogni tre giorni sarà un’esperienza totalmente inedita. Per di più lo faremo con temperature elevate. Speriamo di essere tutti nelle migliori condizioni. È fondamentale che sia così. Determinante sarà il fattore mentale”.

Poi su Lecce-Milan: “Saremo impegnati in una gara difficilissima, particolare. Bisognerà mettere in preventivo tante insidie. Sarà così in tutti gli incontri, ma a maggior ragione nel primo. Sarebbe importantissimo iniziare col piede giusto perché la cosa ci darebbe entusiasmo e slancio”.

Sulle sue condizioni fisiche, Falco ha così risposto: “Sto abbastanza bene. Ho recuperato completamente dall’infortunio subito nel match casalingo con la Spal, che mi ha costretto a saltare i due incontri seguenti. Mi allenano regolarmente con il resto del gruppo. La spinta viene sempre dalla testa, che ci stimola ad inseguire la vittoria, a volerci affermare. Sarà così a maggior ragione perché giocheremo più match a distanza ravvicinata e servirà una grande carica per riuscirci al top e per centrare l’obiettivo”.

